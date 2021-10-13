Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэш Майок

Дэш Майок

Dash Mihok
Дэш Майок
Дэш Майок Dash Mihok
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дэш Майок

Родился 24 мая 1974 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Дэш Майок
Рэй Донован: Фильм
Рэй Донован: Фильм
драма 2022, США
7.0
Глубокие воды
Глубокие воды
триллер, эротика 2022, США
5.0
Миллион мелких осколков
Миллион мелких осколков
драма, мелодрама 2019, США
6.0
Сомния
Сомния
триллер, ужасы 2015, США
7.0
Мой парень - псих
Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.0
Изнутри
Изнутри
триллер, драма 2011, США
6.0
Гробовщик
Гробовщик
триллер, драма 2010, Великобритания
5.0
Каратель 2: Территория войны
Каратель 2: Территория войны
ужасы, триллер, боевик, драма 2008, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кирнан Шипка, Александра Даддарио и другие артисты вошли в каст мрачной комедии «Дикий цветок» Фильм расскажет о взрослении девочки под опекой многочисленных родственников.
Написать
13 октября 2021 15:45
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши