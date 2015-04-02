Уже более полувека прошло со времени создания романа «Я – легенда», завершенного Ричардом Мэтесоном в 1954 году. Несмотря на то что кровеносную систему сюжета составляли подробности бактериальной мутации, роман этот, в сущности, был – и остается – классикой вампирического жанра. Синтезированная Мэтесоном в литературной пробирке бактерия не переносила солнечного света и чеснока, а панацеей от инфицированных персонажей был деревянный кол: он удерживал рану в открытом…
А ты чего ждешь то, не понятно... тебе подаввай, чтобы всех вообще стреляли нахрен со взрывами и бюджетом по 80 миллионов долларов, тогда ты ни хера в фильмах не понимаешь... Хотя должны бытиь и такие, без вас, ...ов ни как.. )))) Кровь компенсировала в 28 недель спустя - ну ты дурак )))))
Понравилась атмосфера и игра Смита. С точки зрения режиссерской работы все отлично.
Что касается электричества, то то условности голливудского блокбастера.
Единственное, что вызвало вопросы - это финал. Реально непонятно, нафига было главному герою себя убивать, когда места ему бы хватило вместе с теткой и ребенком, а зомби бы под утро свалили. И припер бы он тогда сам вакцину выжившим.
Но даже несмотря на это с точки зрения настроения и органичности в плане вызываемых чувств, финал снят хорошо. И конечно же заслуживает похода в кинотеатр а не просмотра на DVDscr (или рипе с такового) и уж тем более не, упаси Боже, просмотра camrip, TS или TC. ТОЛЬКО лиц двд, если у вас нет в округе современного кинотеатра.
В общем, это уже вторя хорошая кинокартина Френсиса Лоуренса (да и вообще вторая кажись) И теперь он у меня занесен в списочек режиссеров, на фильмы которых надо ходить по определению.✊
Выдели. Там белым написано.✊
Повторю слова еремеева:
Цитата (eremeev, 20/02/2008 - 11:24:52):ты не знаешь что было за эти 3 года
поэтому говорить то, чего не было, не надо. нам не показали эти 3 года, а показали 2-3 конкретных дня
Авторизация по e-mail