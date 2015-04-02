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Я - легенда Я - легенда
Киноафиша Фильмы Я - легенда Отзывы о фильме «Я - легенда»
I am Legend Я - легенда 2007 / США
8.6 Оцените
310 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Я - легенда»

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Уже более полувека прошло со времени создания романа «Я – легенда», завершенного Ричардом Мэтесоном в 1954 году. Несмотря на то что кровеносную систему сюжета составляли подробности бактериальной мутации, роман этот, в сущности, был – и остается – классикой вампирического жанра. Синтезированная Мэтесоном в литературной пробирке бактерия не переносила солнечного света и чеснока, а панацеей от инфицированных персонажей был деревянный кол: он удерживал рану в открытом…

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stop 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел почти все ласт кино, про зомби-28 дней спустя, недель, обитель зла, рассвет мертвяков. Во всех этих фильмах отсутствие дорогих спецэфектов и потрясающих задних планов, компенсировали кровью.





А ты чего ждешь то, не понятно... тебе подаввай, чтобы всех вообще стреляли нахрен со взрывами и бюджетом по 80 миллионов долларов, тогда ты ни хера в фильмах не понимаешь... Хотя должны бытиь и такие, без вас, ...ов ни как.. )))) Кровь компенсировала в 28 недель спустя - ну ты дурак )))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дядя_БУБЛЬГУМ_дарт 2 апреля 2015, 12:51
Фильм шикарный. Я правда не попал вчера на IMAX DMR версию, но и в обычном хорошем кинотеатральном зале фильм смотрится на УРА.

Понравилась атмосфера и игра Смита. С точки зрения режиссерской работы все отлично.

Что касается электричества, то то условности голливудского блокбастера.

Единственное, что вызвало вопросы - это финал. Реально непонятно, нафига было главному герою себя убивать, когда места ему бы хватило вместе с теткой и ребенком, а зомби бы под утро свалили. И припер бы он тогда сам вакцину выжившим.



Но даже несмотря на это с точки зрения настроения и органичности в плане вызываемых чувств, финал снят хорошо. И конечно же заслуживает похода в кинотеатр а не просмотра на DVDscr (или рипе с такового) и уж тем более не, упаси Боже, просмотра camrip, TS или TC. ТОЛЬКО лиц двд, если у вас нет в округе современного кинотеатра.



В общем, это уже вторя хорошая кинокартина Френсиса Лоуренса (да и вообще вторая кажись) И теперь он у меня занесен в списочек режиссеров, на фильмы которых надо ходить по определению.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дядя_БУБЛЬГУМ_дарт 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mihk, 08/02/2008 - 11:48:25):Что именно?

Выдели. Там белым написано.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Deadly Bride 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 22/02/2008 - 19:11:56):И если за 3года зомбаки ничего подобного интеллектуального не делали, то как можно было на них подумать.

Повторю слова еремеева:

Цитата (eremeev, 20/02/2008 - 11:24:52):ты не знаешь что было за эти 3 года

поэтому говорить то, чего не было, не надо. нам не показали эти 3 года, а показали 2-3 конкретных дня
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sergey 23 апреля 2021, 15:06
Отличный фильм!
23 апреля 2021, 15:06 Ответить
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