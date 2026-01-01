Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кассета номер семь
1 постер
Кассета номер семь

Кассета номер семь

16+
О фильме

Похоронив отца в лесу, двенадцатилетняя Сена понимает, что осталась одна, и возможно одна на планете, после того как всех погубил вирус. Отец оставил дочке семь видео записей с важными жизненными советами и объяснениями по вирусу. Путь ее будет опасен, ведь на других людей вирус повлиял более страшно чем смерть, они превратились в полулюдей. Сена сталкивается с ними, борется и пытается выжить. Полуживую Сену, находят выжившие люди. Сена несет в себе антивирус. Но он дает странный побочный эффект. Сена периодически теряет память. Для этого и кассеты отца. Сказать выжившим кто она, и что в ней антивирус, Сена не может из-за потери памяти. По этому- человеческий род под угрозой.

Кассета номер семь - тизер
Кассета номер семь  тизер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 мая 2026
Дата выхода
7 мая 2026 Россия ООО "Кумирфильм"
Режиссер
Иван Шерстников
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Валерия Припасникова
Эмилия Никонова
Светлана Бойченко
Татьяна Прокопчук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Кассета номер семь Тизер
Кадры из фильма
