Похоронив отца в лесу, двенадцатилетняя Сена понимает, что осталась одна, и возможно одна на планете, после того как всех погубил вирус. Отец оставил дочке семь видео записей с важными жизненными советами и объяснениями по вирусу. Путь ее будет опасен, ведь на других людей вирус повлиял более страшно чем смерть, они превратились в полулюдей. Сена сталкивается с ними, борется и пытается выжить. Полуживую Сену, находят выжившие люди. Сена несет в себе антивирус. Но он дает странный побочный эффект. Сена периодически теряет память. Для этого и кассеты отца. Сказать выжившим кто она, и что в ней антивирус, Сена не может из-за потери памяти. По этому- человеческий род под угрозой.