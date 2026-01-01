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Эйприл Грэйс
April Grace
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Персоны
Эйприл Грэйс
Эйприл Грэйс
April Grace
Дата рождения
12 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
8.2
Белая ворона
(2016)
8.2
Грань
(2008)
Фильмография Эйприл Грэйс
6.5
Американский автомобиль
комедия
2021, США
6.3
Не отпускай
Don't Let Go
драма, ужасы, мистика
2019, США
7.4
Берлинская резидентура
драма, триллер
2016, США
8.2
Белая ворона
драма, комедия
2016, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
8
Обмани меня
драма, криминал, детектив
2009, США
8.2
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
7.9
Я - легенда
I am Legend
драма, фантастика, ужасы
2007, США
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