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Энгус МакФадьен
Angus Macfadyen
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Персоны
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Angus Macfadyen
Дата рождения
21 сентября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Энгуса МакФадьена
Родился 21 сентября 1963 года. Глазго, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.5
Храброе сердце
(1995)
8.3
Ясновидец
(2006)
8.3
Harvest
(2026)
Фильмография Энгуса МакФадьена
8.3
Harvest
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боевик, криминал, драма
2026, Сербия / США
7.4
Горизонты: Часть 1
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драма, вестерн
2024, США
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6
Последнее искупление
The Last Redemption
приключения
2024, Италия / США
6.2
Стальной дождь 2: Саммит
Gangcheolbi 2: Jeongsanghoedam
боевик, драма, триллер
2020, Южная Корея
2.5
Игрища престолов
Purge of Kingdoms
комедия
2019, США
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Рецензия
5.4
Роберт — король Шотландии
Robert the Bruce
исторический
2019, США
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6.8
Странный ангел
драма, фантастика, детектив
2018, США
5.4
Пила: Начало
Alive
ужасы, триллер
2018, Канада
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