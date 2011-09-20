ПроизводствоLa Petite Reine, TF1 Films Production, Studio 37
Другие названия
La nouvelle guerre des boutons, War of the Buttons, Az újabb gombháború, Cuộc chiến khuy cúc, Düğmeler Savaşı, Krieg der Knöpfe, La guerra de los botones, La guerra de los botones de Christophe Barratier, La guerra dei bottoni, Nööpide sõda, O polemos ton koumpion, Rat dugmića, Wojna guzików, Ο πόλεμος των κουμπιών, Войната на копчетата, Нова війна ґудзиків, Новая война пуговиц, Nouvelle Guerre des Boutons (La), De Knopenoorlog
Рейтинг фильма
6.7
Оцените11 голосов
6.2IMDb
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