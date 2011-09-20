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Постер фильма Новая война пуговиц
6.7
Киноафиша Фильмы Новая война пуговиц
6.7

Новая война пуговиц

, 2011
La Nouvelle Guerre des boutons
Франция / приключения, семейный / 18+
Постер фильма Новая война пуговиц
6.7

О фильме

Противостояния мальчишеских компаний из двух соперничающих деревушек на юге Франции.

В ролях

Гийом Кане
Гийом Кане
Paul, L'instituteur (the teacher)
Летиция Каста
Летиция Каста
Simone
Кад Мерад
Кад Мерад
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Эрик Наггар
Эрик Наггар
Илона Башелье
Violette
Антони Декади
Ивонн Граделе
Винсент Бауэн
Jean Texier
Lebrac
Clément Godefroy
Petit Gibus
Режиссер Кристоф Барратье
Сценарист Томас Лангманн, Stéphane Keller, Кристоф Барратье, Филипп Лопес-Кюрваль
Композитор Филипп Ромби
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 сентября 2011
Дата выхода
15 июня 2012 Австрия
12 апреля 2012 Германия
11 ноября 2011 Испания
20 сентября 2011 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $15 082 409
Производство La Petite Reine, TF1 Films Production, Studio 37
Другие названия
La nouvelle guerre des boutons, War of the Buttons, Az újabb gombháború, Cuộc chiến khuy cúc, Düğmeler Savaşı, Krieg der Knöpfe, La guerra de los botones, La guerra de los botones de Christophe Barratier, La guerra dei bottoni, Nööpide sõda, O polemos ton koumpion, Rat dugmića, Wojna guzików, Ο πόλεμος των κουμπιών, Войната на копчетата, Нова війна ґудзиків, Новая война пуговиц, Nouvelle Guerre des Boutons (La), De Knopenoorlog

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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