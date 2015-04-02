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День выборов День выборов
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День выборов 2007 / Россия
7.7 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «День выборов»

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Чем свободная и великая Российская Федерация отличается от империалистических Соединенных Штатов Америки, в высшей степени наглядно (или, вернее сказать, в высшей степени ненаглядно) показал только что стартовавший в прокате «День выборов», чья премьера, организованная компанией «КАРО Фильм», прошла 16 октября. Отличие РФ от США очень просто: если в США, несмотря на то что спецслужбы позволяют взрывать либо же сами взрывают башни с самолетами, парламент принимает…

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Евгеша 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Farengeit, 21/10/2007 - 02:20:12):Если фраза "Выборы, выборы - кандидаты - п**", над которой угорает полфорума и которая, как я поняла, является наиболее смешным моментом фильма, - образец хорошего юмора, остроумия, российского колорита и тыды и пыры, то я умываю руки.

ПыСы: не претендую на звание знатока высоких материй, Мне Цыпочка забугорная нравится по юмору

А мне угарно было слышать про "кандидатов-пи*ров", особенно накануне выборов... ведь это ПРАВДА, которую редко озвучивают на экране в такой откровенной форме... и оттого-то и смешно, что так беззастенчиво-простодушно оголяют ту мысль, которая мелькает каждый раз у нас в голове, когда мы слышим слово "выборы".. эта фраза всегда вертится на языке..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Нерон 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравится, но не более - юмор немного тяжеловесный, не такой, как в "день радио".

Да, кстати, я большой поклонник Машины Времени и Макаревича в частности, но то как он спел снежинку.... ну да ладно.

А, вот еще, ожидал от персонажа "Макс" офигенного отжига а он....

В целом фильм очень даже ниче, только губернаторов нужно выбирать... но это так - крик души
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Undeena 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Farengeit от 21/10/2007 - 02:20:12


Вот уж Цыпочка это конечно же эталон юмора!... Ничего не скажешь...

Конечно же Вам с такими предпочтениями не мог понравится "День выборов"))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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