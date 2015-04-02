Чем свободная и великая Российская Федерация отличается от империалистических Соединенных Штатов Америки, в высшей степени наглядно (или, вернее сказать, в высшей степени ненаглядно) показал только что стартовавший в прокате «День выборов», чья премьера, организованная компанией «КАРО Фильм», прошла 16 октября. Отличие РФ от США очень просто: если в США, несмотря на то что спецслужбы позволяют взрывать либо же сами взрывают башни с самолетами, парламент принимает…
ПыСы: не претендую на звание знатока высоких материй, Мне Цыпочка забугорная нравится по юмору
А мне угарно было слышать про "кандидатов-пи*ров", особенно накануне выборов... ведь это ПРАВДА, которую редко озвучивают на экране в такой откровенной форме... и оттого-то и смешно, что так беззастенчиво-простодушно оголяют ту мысль, которая мелькает каждый раз у нас в голове, когда мы слышим слово "выборы".. эта фраза всегда вертится на языке..
Да, кстати, я большой поклонник Машины Времени и Макаревича в частности, но то как он спел снежинку.... ну да ладно.
А, вот еще, ожидал от персонажа "Макс" офигенного отжига а он....
В целом фильм очень даже ниче, только губернаторов нужно выбирать... но это так - крик души
Вот уж Цыпочка это конечно же эталон юмора!... Ничего не скажешь...
Конечно же Вам с такими предпочтениями не мог понравится "День выборов"))
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