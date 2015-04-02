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Чем свободная и великая Российская Федерация отличается от империалистических Соединенных Штатов Америки, в высшей степени наглядно (или, вернее сказать, в высшей степени ненаглядно) показал только что стартовавший в прокате «День выборов», чья премьера, организованная компанией «КАРО Фильм», прошла 16 октября. Отличие РФ от США очень просто: если в США, несмотря на то что спецслужбы позволяют взрывать либо же сами взрывают башни с самолетами, парламент принимает…