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Параграф 78: Фильм второй
Отзывы о фильме «Параграф 78: Фильм второй»
Параграф 78: Фильм второй
2007 / Россия
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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RepiiD
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение BOSS24 от 28/03/2007 - 09:51:54
Да стрелять с вытянутой руки обезательно. В противном случае отдача замучает, в прямом смысле слова
2 апреля 2015, 12:51
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то наши стали снимать такое кино. Пусть это полностью слизано с запада, пусть оно по сужету и тупое и бессмысленное ,но всё же. Радо же на чем-то нам учиться.
Единственное что уж совсем бесит (может на этой ветке уже про это вспоминали, не знаю не читал), так это обилие навязчивой рекламы. Да, именно навязчивой! Когда она показывается вроде как и вскольз, но камера всё равно задерживается на эпизоде. Я так понимаю что у нас уже есть агентства размещающие рекламу в худ.фильмах. Вот возьмем к примеру "Пятый Элемент" (то что первое в голову пришло). Там когда менты врезаются в вагон с макдональдсом и у них на ушах повисают гамбургеры - это стёб и выглядит смешно. А у нас это как-то всё извращенно.
2 апреля 2015, 12:51
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 11/04/2007 - 17:40:51):
меня как-то эта фраза пугает, я бы хотела чтобы стали снимать такое кино как было скажем 20 лет назад.
Ну я имел ввиду чтобы там спецэффекты всякие, компьютерная графика и всё такое. Хотя то, чем Россия всегда славилась, а именно серьезный смысловой подтекст хотелось бы также видеть на равне.
2 апреля 2015, 12:51
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Да стрелять с вытянутой руки обезательно. В противном случае отдача замучает, в прямом смысле слова
Единственное что уж совсем бесит (может на этой ветке уже про это вспоминали, не знаю не читал), так это обилие навязчивой рекламы. Да, именно навязчивой! Когда она показывается вроде как и вскольз, но камера всё равно задерживается на эпизоде. Я так понимаю что у нас уже есть агентства размещающие рекламу в худ.фильмах. Вот возьмем к примеру "Пятый Элемент" (то что первое в голову пришло). Там когда менты врезаются в вагон с макдональдсом и у них на ушах повисают гамбургеры - это стёб и выглядит смешно. А у нас это как-то всё извращенно.
Ну я имел ввиду чтобы там спецэффекты всякие, компьютерная графика и всё такое. Хотя то, чем Россия всегда славилась, а именно серьезный смысловой подтекст хотелось бы также видеть на равне.
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