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Полярный экспресс Полярный экспресс
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The Polar Express Полярный экспресс 2004 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Полярный экспресс»

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Наша рецензия

Вы верите, что каждую рождественскую/новогоднюю ночь к вам в дом/квартиру забирается через дверь/окно/дымоход Дед Мороз / Санта-Клаус, прибывающий специальным рейсом прямо из Великого Устюга / с Северного полюса, чтобы положить вам под елочку или в спешно постиранный носок над камином конфеты / мандарины / печенье / Чебурашку / гремлина / плюшевого зайку / щенка фокстерьера / новый велосипед? Поздравляю, вас ждет Полярный экспресс. Нарисованный, конечно. А в нем Том Хэнкс. Тоже нарисованный.…

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постоянный гость 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Жека-Питерский от 25/12/2004 - 02:36:09


В Москве в к/т "Nescafe imax". У нас такой к/т обещали открыть в августе 2005 в парке у метро "Горьковская". Будем ждать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
САНТА 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - полный отстой. Судя по всему первой работой режисера были помидоры убийцы, а это его второй фильм. Детей он явно не любит, но картину разлрожения дополнил замечательный дубляж. Прекрасным завершением этого фильма была подпись на записке Санты. Типа того: нашел бубенчик в своих санях. Дед М.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Евгения 2 апреля 2015, 12:51
Мне мультфильм понравился, очень добрый. Детям советую показать его. А мой муж хочет его еще раз посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
постоянный гость 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение САНТА от 28/12/2004 - 11:38:09


Режиссер фильма Роберт Земекис.

Фильмы (в порядке появления на экранах):"Хочу держать тебя за руку"; "Подержанные атомобили"; "Роман с камнем"; "Назад в будущее-1"; "Кто подставил кролика Роджера"; "Назад в будущее-2"; " Назад в будущее-3"; "Смерть ей к лицу"; "Форрест Гамп"; "Контакт"; "Что скрывает ложь"; "Изгой".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
28/12/2004 в 11:38:09 САНТА написал(а):
Фильм - полный отстой. Судя по всему первой работой режисера были помидоры убийцы, а это его второй фильм. Детей он явно не любит, но картину разлрожения дополнил замечательный дубляж. Прекрасным завершением этого фильма была подпись на записке Санты. Типа того: нашел бубенчик в своих санях. Дед М.


Навскидку я знаю 2 игровых фильма Уважаемого Роберта Земекиса - 1) Назад в будущее (1,2,3) 2) Форрест Гамп.

Оба - глубоко мною любимые за многое - смотреть интересно 333 раза подряд, всегда находишь что-то новое, если на стене висит ружье - оно, в итоге, обязательно выстрелит (например, перышко в "Форресте"). "Полярный экспресс"пока не удалось посмотреть, но - неужели все настолько не так??? Обязательно схожу!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арте 2 апреля 2015, 12:51
Фабула этой сказки проста, как и главная история Рождества... Чудесной музыки этого фильма и его падающего снега на сине-золотом фоне, словно в детских снах, уже хватило бы для сказки. А тут еще и поезд, в моем детстве это всегда было волшебно, да еще и экспресс...волшебно вдвойне. Куда он мчится? Конечно же, к главному персонажу нашего детства – деду Морозу (пусть Санта Клаусу, что сегодня для меня неважно - я верю в эту сказку, как и сорок лет назад.) Достичь цели непросто: сначала, как это бывает во сне, золотой билет уносится сквозняком. Потом герои проходят через испытания и наконец оказываются в городе, где его потешные жители заняты работой по приготовлению подарков для детей. Все герои фильма обаятельны, многим просто хочется подражать, даже при том, что они нереальны. В этом главная загадка этой сказки...

И там, у цели, Вы сможете увидеть себя в начале пути, так поет Josh Groban в одной из песен этого фильма: Просто верь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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