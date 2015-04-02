Наша рецензия

Вы верите, что каждую рождественскую/новогоднюю ночь к вам в дом/квартиру забирается через дверь/окно/дымоход Дед Мороз / Санта-Клаус, прибывающий специальным рейсом прямо из Великого Устюга / с Северного полюса, чтобы положить вам под елочку или в спешно постиранный носок над камином конфеты / мандарины / печенье / Чебурашку / гремлина / плюшевого зайку / щенка фокстерьера / новый велосипед? Поздравляю, вас ждет Полярный экспресс. Нарисованный, конечно. А в нем Том Хэнкс. Тоже нарисованный.…