Вы верите, что каждую рождественскую/новогоднюю ночь к вам в дом/квартиру забирается через дверь/окно/дымоход Дед Мороз / Санта-Клаус, прибывающий специальным рейсом прямо из Великого Устюга / с Северного полюса, чтобы положить вам под елочку или в спешно постиранный носок над камином конфеты / мандарины / печенье / Чебурашку / гремлина / плюшевого зайку / щенка фокстерьера / новый велосипед? Поздравляю, вас ждет Полярный экспресс. Нарисованный, конечно. А в нем Том Хэнкс. Тоже нарисованный.…
В Москве в к/т "Nescafe imax". У нас такой к/т обещали открыть в августе 2005 в парке у метро "Горьковская". Будем ждать.
Режиссер фильма Роберт Земекис.
Фильмы (в порядке появления на экранах):"Хочу держать тебя за руку"; "Подержанные атомобили"; "Роман с камнем"; "Назад в будущее-1"; "Кто подставил кролика Роджера"; "Назад в будущее-2"; " Назад в будущее-3"; "Смерть ей к лицу"; "Форрест Гамп"; "Контакт"; "Что скрывает ложь"; "Изгой".
Навскидку я знаю 2 игровых фильма Уважаемого Роберта Земекиса - 1) Назад в будущее (1,2,3) 2) Форрест Гамп.
Оба - глубоко мною любимые за многое - смотреть интересно 333 раза подряд, всегда находишь что-то новое, если на стене висит ружье - оно, в итоге, обязательно выстрелит (например, перышко в "Форресте"). "Полярный экспресс"пока не удалось посмотреть, но - неужели все настолько не так??? Обязательно схожу!
И там, у цели, Вы сможете увидеть себя в начале пути, так поет Josh Groban в одной из песен этого фильма: Просто верь.
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