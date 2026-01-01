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Эндрю Эблсон André Sogliuzzo
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Эндрю Эблсон

André Sogliuzzo

Дата рождения
10 августа 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге (2005)
События прошедшей недели с Джоном Оливером 8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером (2014)
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна 8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна (2012)

Фильмография Эндрю Эблсон

Лего Звёздные войны: Мандалорец
Лего Звёздные войны: Мандалорец Lego Star Wars: The Mandalorian
боевик, приключения, анимация 2026, США
Смотреть трейлер
Полный расколбас: Едатопия 5.5
Полный расколбас: Едатопия
комедия 2024, США
Мои приключения с Суперменом 7.5
Мои приключения с Суперменом
фантастика, комедия, боевик 2023, США
Могучие 6.5
Могучие
комедия, анимация 2020, США
Дом совы 8
Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
События прошедшей недели с Джоном Оливером 8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером
комедия, телешоу 2014, США
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна 8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна Oliver Stone’s Untold History of the United States
документальный 2012, США
Сезон охоты 3 6.3
Сезон охоты 3 Open Season 3
детский, анимация 2010, США
Смотреть трейлер
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