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Фильмография
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Киноафиша
Персоны
Эндрю Эблсон
Эндрю Эблсон
André Sogliuzzo
Дата рождения
10 августа 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
9.0
Аватар: Легенда об Аанге
(2005)
8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером
(2014)
8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
(2012)
Фильмография Эндрю Эблсон
Лего Звёздные войны: Мандалорец
Lego Star Wars: The Mandalorian
боевик, приключения, анимация
2026, США
Смотреть трейлер
5.5
Полный расколбас: Едатопия
комедия
2024, США
7.5
Мои приключения с Суперменом
фантастика, комедия, боевик
2023, США
6.5
Могучие
комедия, анимация
2020, США
8
Дом совы
комедия, детский, фэнтези
2020, США
8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером
комедия, телешоу
2014, США
8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
Oliver Stone’s Untold History of the United States
документальный
2012, США
6.3
Сезон охоты 3
Open Season 3
детский, анимация
2010, США
Смотреть трейлер
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