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Полярный экспресс Полярный экспресс
Киноафиша Фильмы Полярный экспресс Полярный экспресс, 2004: актеры и роли
The Polar Express Полярный экспресс 2004 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Полярный экспресс, 2004: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роберт Земекис Роберт Земекис Robert Zemeckis
В ролях
Эндрю Эблсон Дебби Ли Кэррингтон Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Эдди Дизен Eddie Deezen Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Джимми "Джекс" Пинчак Шантель Валдивьесо Майкл Джетер Michael Jeter Хэйден МакФарлэнд Питер Сколари Питер Сколари Peter Scolari Крис Коппола Chris Coppola
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