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Полярный экспресс
Полярный экспресс, 2004: актеры и роли
The Polar Express
Полярный экспресс
2004 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Полярный экспресс, 2004: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
В ролях
Эндрю Эблсон
Дебби Ли Кэррингтон
Том Хэнкс
Tom Hanks
Эдди Дизен
Eddie Deezen
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
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