Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зодиак Зодиак
Киноафиша Фильмы Зодиак Отзывы о фильме «Зодиак»
Zodiac Зодиак 2007 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Зодиак»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на данное после фильма «Семь» слово не снимать кино о серийных убийцах, Дэвид Финчер пренебрег этим своим обещанием и, вдохновившись красотой сценария, перенес на экран подвиги Зодиака – одного из самых известных серийных убийц ХХ века. Точнее говоря, фильм, конечно, не о самом Зодиаке, «творившем» на протяжении многих лет начиная с 1969-го (если вообще не с 1966-го), так и не пойманном и до сих пор даже не идентифицированном, невзирая на проверку как минимум 2300 подозреваемых. Фильм…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей 18 июля 2016, 22:46
Оценка
посоветовали знакомые посмотреть и, пожалуй, я бы тоже рекомендовал посмотреть этот фильм!
немного скучно и сонно первые 2\3 фильма, потом стало интереснее, но в целом сюжет интересный. я бы даже сказал это не фильм, а хорошая театральная постановка.
особо хочу выделить игру всех актёров - действительно веришь, что это происходит в 70ые.
18 июля 2016, 22:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши