Film details
Country
USA / France / Iran
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2011
World premiere
20 January 2011
Release date
|3 April 2011
|Russia
|
|16+
|25 May 2012
|Austria
|
|
|26 August 2011
|Denmark
|
|15
|8 February 2012
|France
|
|
|3 April 2011
|Kazakhstan
|
|
|26 August 2011
|USA
|
|
|3 April 2011
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$1,000,000
Worldwide Gross
$555,511
Production
Marakesh Films, A Space Between, Bago Pictures
Also known as
Circumstance, En secret, Circunstância, Förbjuden kärlek, Forbudt kærlighed, Körülmény, Koşul, Sharayet - Eine Liebe in Teheran, Обстоятельство, 서컴스탠스, アタフェの選択, Sharayet, شرایط