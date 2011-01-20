Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Circumstance
5.9
Kinoafisha Films Circumstance
5.9

Circumstance

, 2011
Circumstance
USA, France, Iran / Drama / 18+
Poster of Circumstance
5.9

Synopsis

A wealthy Iranian family struggles to contain a teenager's growing sexual rebellion and her brother's dangerous obsession.

Cast

Nikohl Boosheri
Atafeh Hakimi
Reza Sixo Safai
Mehran Hakimi
Sarah Kazemy
Shireen Arshadi
Soheil Parsa
Firouz Hakimi
Nasrin Pakkho
Azar Hakimi
Amir Barghashi
Mohammed Mehdi
Fariborz Daftari
Shireen's Uncle
Keon Alexander
Joey
Sina Amedson
Hossein
Amir Hossein Soleimani
Payam
Director Maryam Keshavarz
Writer Maryam Keshavarz
Composer Gingger Shankar
Cast and Crew

Film details

Country USA / France / Iran
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2011
World premiere 20 January 2011
Release date
3 April 2011 Russia 16+
25 May 2012 Austria
26 August 2011 Denmark 15
8 February 2012 France
3 April 2011 Kazakhstan
26 August 2011 USA
3 April 2011 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $555,511
Production Marakesh Films, A Space Between, Bago Pictures
Also known as
Circumstance, En secret, Circunstância, Förbjuden kärlek, Forbudt kærlighed, Körülmény, Koşul, Sharayet - Eine Liebe in Teheran, Обстоятельство, 서컴스탠스, アタフェの選択, Sharayet, شرایط

Film rating

5.9
Rate 11 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more