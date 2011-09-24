Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tyrannosaur
Poster of Tyrannosaur
Poster of Tyrannosaur
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 7.5
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Tyrannosaur

Tyrannosaur

Tyrannosaur 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Joseph, a man plagued by violence and a rage that is driving him to self-destruction, earns a chance of redemption that appears in the form of Hannah, a Christian charity shop worker.
Tyrannosaur - trailer
Tyrannosaur  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2011
Online premiere 22 October 2011
World premiere 24 September 2011
Release date
15 March 2012 Russia P&I Films 18+
25 November 2011 Australia
20 January 2012 Austria
15 March 2012 Belarus
25 April 2012 Belgium
18 November 2011 Brazil
27 January 2012 Canada
29 November 2012 Denmark
2 February 2012 Estonia
25 April 2012 France
13 October 2011 Germany
7 October 2011 Great Britain
24 November 2011 Greece
1 March 2012 Hungary 18
7 October 2011 Ireland 18
15 March 2012 Kazakhstan
5 January 2012 Netherlands
20 April 2012 Norway 15
10 May 2012 Portugal
25 October 2012 Slovenia
29 March 2012 South Korea 18
23 March 2012 Spain
7 October 2011 Sweden 15
18 November 2011 USA
10 January 2013 Ukraine
Worldwide Gross $676,111
Production Warp X, Inflammable Films, Film4
Also known as
Tyrannosaur, Tiranossauro, Тиранозавр, Phẫn Uất, Redención (Tyrannosaur), Tirannosauro, Tirannoszaurusz, Tiranosaurio, Tiranosaurus, Tiranozauras, Tiranozaurs, Tiranozaver, Tiranozor, Türannosaurus, Tyrannosaur - Eine Liebesgeschichte, Tyranozaur, Τυραννόσαυρος, Тиранозавър, 思秋期, 沉睡的暴龍
Director
Paddy Considine
Paddy Considine
Cast
Olivia Colman
Olivia Colman
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Paul Popplewell
Ned Dennehy
Ned Dennehy
Samuel Bottomley
Samuel Bottomley
Cast and Crew
Similar films for Tyrannosaur
Jurassic Park III 6.5
Jurassic Park III (2001)
Neds 7.1
Neds (2010)
This Is England 7.4
This Is England (2006)
Héritage, L' 6.9
Héritage, L' (2006)
In America 7.6
In America (2002)
Chica de Río 5.7
Chica de Río (2001)
Nil by Mouth 7.3
Nil by Mouth (1997)
The Secret Life of Words 7.4
The Secret Life of Words (2005)
Ray Donovan: The Movie 6.9
Ray Donovan: The Movie (2022)
Mothering Sunday 5.8
Mothering Sunday (2021)
The Lost Daughter 6.0
The Lost Daughter (2021)
Sundown 6.4
Sundown (2021)

Film rating

6.1
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Офигенно нежный и брутальный фильм. Как-то так, одновременно.
Есть в нем безжалостность и красота, как в работе хорошего хирурга, а в результате -… Read more…
Quotes
Hannah Why Tyrannosaur?
Joseph What?
Hannah You said something about your wife Tyrannosaurus or something?
Joseph What's Tyrannosaurus about? Yeah
[nods head]
Joseph It was a joke name... In Jurassic Park you know the movie, there's a scene where the kids are scared, they're looking out the glass and they hear the Tyrannosaur coming. As it thumps its way towards them
[thump, thump, thump]
Joseph the glass starts to ripple... So
[sighs]
Joseph my wife was a big lady, and you'd hear her going up the stairs and it was like
[thump, thump, thump]
Joseph I swear if I had a cup of tea on the sideboard you'd see the same ripples in my tea. So I called her the Tyrannosaur.
[bows head and looks away]
Joseph I was being a cunt.
Film Trailers All trailers
Tyrannosaur - trailer
Tyrannosaur Trailer
Tyrannosaur - fragment 2
Tyrannosaur Fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more