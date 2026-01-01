Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006
Лучшая драма
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Номинант
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
New Media Developer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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