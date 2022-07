1 In With a Kaboom! Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:54

2 Main Title Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Джей Джей Абрамс 0:17

3 Awed and Shocked Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:35

4 Fool Me Twice Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:18

5 Pagoda of Shame Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:02

6 The Island Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:56

7 Eko of the Past Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:44

8 Church of Eko's Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:59

9 Leggo My Eko Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:11

10 Romancing the Cage Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:50

11 Under the Knife Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:19

12 Teaser Time Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:48

13 Here Today, Gone To Maui Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:55

14 Distraught Desmond Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:37

15 Achara, Glad To See Me? Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:25

16 Ocean's Apart Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:02

17 The Lone Hugo Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:34

18 Fetch Your Arm Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:24

19 Ain't Talkin' 'Bout Nothin' Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:04

20 Shambala Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony 2:05

21 Claire-A Culpa Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 5:21

22 A Touching Moment Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:34

23 Sweet Expose Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:36

24 Storming Monster Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:30

25 Heart of Thawyer Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:51

26 Juliette Is Lost Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:28

27 Beach Blanket Bonding Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:53

28 Rushin' the Russian Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:06

29 Deadly Fertility Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:06

30 Dharmacide Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:55

31 Paddle Jumper Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:14

32 She's Dynamite Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:18

33 The Good, The Bad and the Ominous Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:06

34 Charlie's Fate Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:00

35 Paddle Jumper Reprise Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:13

36 Ta-Ta Charlie Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:27

37 Heirloom Holiday Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:23

38 Greatest Hits Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 6:02

39 Flying High Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 6:31

40 The Good Shepherd Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:57

41 Manifesting Destiny Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:39

42 The Looking Glass Ceiling Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:31

43 Ex Marks the Jack Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:11

44 Jintimidating Bernard Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:41

45 Benomination of the Temple Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:40

46 An Other Dark Agenda Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:37

47 Kate Makes a Splash Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:31

48 Diving Desmond Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:47

49 Weapon of Mass Distraction Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:51

50 The Fallen Hero Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:26

51 Sticking To Their Guns Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:00

52 Torture Me Not Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:43

53 Through the Locke-Ing Glass Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:12

54 The Only Pebble In the Jungle Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:33

55 Early Mourning Mystery Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:52

56 Patchy At Best Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:03

57 All Jack'ed Up Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:12

58 Hold the Phone Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:50

59 Code of Conduct Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:42

60 Act Now, Regret Later Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 5:11

61 Just What the Doctor Ordered Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:23

62 Hurley's Helping Hand Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:07

63 Looking Glass Half Full Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:16

64 Jack FM Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:30

65 Naomi Phone Home Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:01

66 Flash Forward Flashback Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:15