Новости о сериале «Остаться в живых»

Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов Когда лето безвозвратно ушло до следующего года, а впереди нас ждут осенние и зимние месяцы, так хочется продлить настроение сочных зеленых красок, жары и экзотики, отправившись туда, где все это бывает круглогодично, то есть в джунгли. Оказаться там можно даже не выходя из дома, задав нужное настроение фильмами, сериалами и шоу, действие которых происходит в утопающих в зелени тропиках. Отправляемся в опасное и интересное приключение, пользуясь нашей подборкой!
Написать
7 октября 2024 12:54
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Жуткие тайны, послания от призраков, теории заговора и игры со временем. 
Написать
21 мая 2023 12:00
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Всему виной паралелльные миры, путешествия во времени и убийцы.
Написать
5 ноября 2022 18:00
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
Написать
27 августа 2022 18:17
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
