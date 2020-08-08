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Йен Сомерхолдер

Ian Somerhalder
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder
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Дата рождения
8 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ковингтон, Луизиана, США
Рост
177 см
Личные связи
Никки Рид
Никки Рид
в отношениях с 2014 г, в браке с 2015 Нина Добрев
Нина Добрев
были в отношениях с 2010 по 2013 Пол Уэсли
Пол Уэсли
коллеги по сериалу "Дневники вампира"
Биография Йена Сомерхолдера

Йен Сомерхолдер родился 8 декабря 1978 года в городе Ковингтон (штат Луизиана, США) в семье Эдны и Роберта Сомерхолдер. Мать Йена была массажисткой, а отец работал строителем. У Йена есть старший брать Роберт и младшая сестра Робин. У детей Сомерхолдеров есть французские, английские и ирландские корни. В детстве будущий актер активно занимался рыбалкой и верховой ездой, что и сформировало его любовь к лошадям. Свою публичную карьеру Йен начал будучи совсем юным. Он стал моделью в 9 лет и часто ездил в Нью-Йорк на съемки. После успеха в штатах, ему предложили европейские контракты, и тогда Йен попал в Милан, Париж и Лондон. За свою карьеру Сомерхолдеру удалось поработать с такими домами мод как Versace, Esprit, Persol, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Gucci. Он также некоторое время был лицом марки Guess.

Параллельно с работой модели он также изучал актерское мастерство и участвовал в спектаклях местной театральной группы. В возрасте 17 лет Йен решил серьезно посвятит себя актерской карьере, поэтому переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться у именитых преподователей.

Фильмы с Йеном Сомерходером

Первые роли, которые Йен сыграл в кино и сериалах, были вырезаны из окончательного монтажа. В этот список также попал фильм Вуди Алеена «Знаменитость», где Сомерхолдер сыграл небольшую роль, однако зритель его на экране так и не увидел. Но эти эпизодические роли не прошли для актера даром. Его заметил менеджер по подбору актеров и подписал с ним контракт. Таким образом, первым проектом, где появился Йен, стала научно-фантастическая драма «Сейчас или никогда» (1999). После этого он снялся в таких сериалах как «Молодые американцы», «C.S.I.: Место преступления», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Тайны Смолвиля». Свою первую премию – «Молодой Голливуд» – Йен получил за роль в фильме «Жизнь как дом».

В 2002 году он снялся в картине «Правила секса», снятой по роману Брета Истона Эллиса. Благодаря роли гомосексуалиста Пола Дентона, Сомерхолдер попал в список 50 самых сексуальных мужчин осени 2002 года по версии журнала People.

Большим успехом для Йена стало участие в популярном сериале «Остаться в живых» / Lost, где он сыграл персонажа по имени Бун. Несмотря на то, что его герой умер одним из первых еще в 20-ом эпизоде сериала, многие зрители успели его запомнить, поэтому создатели сериала возвращали героя Сомерхолдера несколько раз по ходу сериала. Однако настоящий успех ждал его впереди.

Йен Сомерхолдер – Дневники вампира

В 2009 года на экраны вышел сериал «Дневники вампира», рассказывающий историю о загадочном городке Мистик Фоллс и его необычных обитателях. Йен сыграл вампира по имени Дэймон Сальваторе. Пол Уэсли сыграл его брата Стэфана. Нина Добрев, с которой у Йена завязались романтические отношения вне съемочной площадки, сыграла сразу несколько персонажей, в том числе и скромную девушку Елену Гилберт, которая влюбляет в себя обоих братьев Сальваторе. Сериал имел оглушительный успех первые сезоны, однако постепенно начал сдавать позиции. В 2016 году было объявлено, что 8 сезон станет для «Дневников вампира» последним.

Личная жизнь Йена Сомерхолдера

У Йена было несколько служебных романов во время съемок. В 2000 году он встречался с дизайнером Сарой Малейтестой, затем недолгое время у него был роман с Никки Хилтон, а после этого его связывали продолжительные отношения с Меган Олд.

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

С 2011 по 2013 Сомерхолдер встречался со своей партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев. Пара моментально завоевала сердца зрителей, так как на экране герои Нины и Йена также пытались построить любовь. Их роман значительно увеличил рейтинги шоу. Пара не раз признавалась одной из самых красивых в Голливуде, не в итоге они приняли решение расстаться. Кто стал инициатором разрыва, не сообщается. Однако ходят слухи, что Добрев не хотела заводить семью и детей, а именно этого и хотел Йен.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид

Спустя некоторое время после расставания с Ниной Добрев, Йен стал встречаться с ее подругой, актрисой Никки Рид, которая недавно развелась со своим мужем. Никки и Йен давно дружили, их объединяла любовь к животным и благотворительности. После года отношений пара решила узаконить отношения, и в 2015 году Йен и Никки сыграли свадьбу.

Интересные факты о Йене Сомерхолдере
  • В 2010 учредил благотворительный фонд Йена Сомерхолдера (ISF).
  • С 2012 года он является послом доброй воли ООН по защите окружающей среды.
  • Мечтал стать биологом.
  • Он и его сестра обожают готовить и даже открыли небольшую пиццерию.
  • У Йена есть татуировка на руке с надписью на латыни «Здесь и сейчас».
Фильмография Йена Сомерхолдера
Аномалия
Аномалия
фантастика 2014, Великобритания
6.0
Как заняться любовью с женщиной
Как заняться любовью с женщиной
комедия 2010, США
4.0
Турнир
Турнир
боевик 2008, Великобритания
7.0
Случайный свидетель
Случайный свидетель
боевик, триллер 2008, Германия
4.0
Ощущение видения
Ощущение видения
драма 2006, США
6.0
Пульс
Пульс
триллер, ужасы, мистика 2006, США
7.0
Правила секса
Правила секса
комедия 2002, США / Германия
6.0
Жизнь как дом
Жизнь как дом
драма 2001, США
8.0
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Фотографии Йена Сомерхолдера Все фотографии
Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер и Никки Рид Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер Нина Добрев и Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер
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Связи
Никки Рид
Никки Рид Nikki Reed
в отношениях с 2014 г, в браке с 2015 Нина Добрев
Нина Добрев Nina Dobrev
были в отношениях с 2010 по 2013 Пол Уэсли
Пол Уэсли Paul Wesley
коллеги по сериалу "Дневники вампира"
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