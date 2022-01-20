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Ким Юн-джин
Ким Юн-джин
Kim Yoon-jin
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Ким Юн-джин
Kim Yoon-jin
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Дата рождения
7 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
168 см
Биография Ким Юн-джин
Родилась 7 ноября 1973 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ким Юн-джин
Ода моему отцу
мелодрама, драма, военный
2014, Корея
7.0
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Netflix выпустил новый тизер корейского ремейка «Бумажного дома», представив основных действующих лиц
Профессор и его банда теперь будут действовать в Южной Корее.
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20 января 2022 11:12
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Одну из ролей в сериале играет звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су.
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18 января 2022 15:49
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