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Kinoafisha TV Shows Lost Awards

"Lost" updates

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Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Drama
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
New Media Developer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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