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Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Drama
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2007
Best Television Series - Drama
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best International
Nominee
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2006
New Media Developer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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