Статьи о сериале «Остаться в живых»

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет Проект повлиял на мир стриминга и прославил десятки актеров.
13 сентября 2025 11:21
Кадр из сериала «Жизни матрешки»
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
21 июля 2025 12:19
Майкл Мэдсен
Покойный Мэдсен был без ума от сериала «Остаться в живых»: но любимчика Тарантино все сезоны смущал один и тот же момент Большинство зрителей, пожалуй, поймет недовольство актера.
8 июля 2025 19:34
Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)
Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото) Кто-то возмужал, а кто-то практически не изменился.
4 июля 2025 13:17
13,5 млн зрителей посмотрели финал «Лоста» 15 лет назад: но одна серия собрала вдвое больше — и это не «пилот»
13,5 млн зрителей посмотрели финал «Лоста» 15 лет назад: но одна серия собрала вдвое больше — и это не «пилот» Рекорд принадлежит совершенно другому эпизоду, что неудивительно.
24 мая 2025 19:05
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
20 мая 2025 17:38
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге» Будете ломать голову, думая, что же случилось с героями. 
17 мая 2025 11:50
Такой разный апокалипсис: один из лучших персонажей «Остаться в живых» оказался списан с культового героя Кинга — даже погибли похоже
Такой разный апокалипсис: один из лучших персонажей «Остаться в живых» оказался списан с культового героя Кинга — даже погибли похоже У них была возможность выжить, но друзья оказались важней.
16 мая 2025 07:00
Выжившие
Этот новенький мини-сериал про авиакатастрофу оказался дерзкой смесью «Остаться в живых» и «Десяти негритят» 4 серии из 6 уже вышли.
23 марта 2025 15:42
Кадры из сериала «Остаться в живых»
Выучить русский за 15 минут и не сойти с ума: у «Остаться в живых» было уникальное промо для России (и от видео сводит олдскулы) Актеры говорят с акцентом, но это все равно бесконечно мило.
14 марта 2025 09:54
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала Звезды столкнулись с болезнями, зависимостями, отсутствием ролей и даже арестами.
21 августа 2024 11:30
