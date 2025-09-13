Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Остаться в живых
Статьи
Статьи о сериале «Остаться в живых»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Остаться в живых»
Вся информация о сериале
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Проект повлиял на мир стриминга и прославил десятки актеров.
1 комментарий
13 сентября 2025 11:21
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
Написать
21 июля 2025 12:19
Покойный Мэдсен был без ума от сериала «Остаться в живых»: но любимчика Тарантино все сезоны смущал один и тот же момент
Большинство зрителей, пожалуй, поймет недовольство актера.
Написать
8 июля 2025 19:34
Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)
Кто-то возмужал, а кто-то практически не изменился.
Написать
4 июля 2025 13:17
13,5 млн зрителей посмотрели финал «Лоста» 15 лет назад: но одна серия собрала вдвое больше — и это не «пилот»
Рекорд принадлежит совершенно другому эпизоду, что неудивительно.
2 комментария
24 мая 2025 19:05
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
Написать
20 мая 2025 17:38
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»
Будете ломать голову, думая, что же случилось с героями.
Написать
17 мая 2025 11:50
Такой разный апокалипсис: один из лучших персонажей «Остаться в живых» оказался списан с культового героя Кинга — даже погибли похоже
У них была возможность выжить, но друзья оказались важней.
Написать
16 мая 2025 07:00
Этот новенький мини-сериал про авиакатастрофу оказался дерзкой смесью «Остаться в живых» и «Десяти негритят»
4 серии из 6 уже вышли.
Написать
23 марта 2025 15:42
Выучить русский за 15 минут и не сойти с ума: у «Остаться в живых» было уникальное промо для России (и от видео сводит олдскулы)
Актеры говорят с акцентом, но это все равно бесконечно мило.
Написать
14 марта 2025 09:54
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала
Звезды столкнулись с болезнями, зависимостями, отсутствием ролей и даже арестами.
Написать
21 августа 2024 11:30
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667