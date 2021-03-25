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Дэниэл Дэ Ким

Daniel Dae Kim
Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
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Дата рождения
4 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Рост
175 см
Биография Дэниэла Дэ Кима

Дэниэл Де Ким родился 4 августа 1968 года в Пусане в Южной Корее. Почти сразу после рождения Дэниэла семья переехала в США, в штат Пенсильвания. Актёрская профессия заинтересовала его во время обучения в Хаверфордском колледже. Окончив его в 1990 году, Дэниэл получил дипломы бакалавра в областях политологии и театра. После окончания обучения актёр переехал в Нью-Йорк. Там он начал свою театральную карьеру, выходя на сцену в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Кукольный дом» и многих других. Несмотря на успешный старт, Ким решил продолжить изучение драматурги и поступил в аспирантуру Нью-Йоркского университета, окончив ее со степенью магистра.

С 1993 года актёр счастлив в браке с Мией Хэюнг Ри, у них есть двое сыновей. Ким с семьей живет в Гонолулу.

Мировая слава к актёру пришла в 2004 году после выхода сериала «Остаться в живых». Он играл в нем на протяжении шести лет, став за это время популярным и успешным актёром. В 2010 году он присоединился к перезапуску сериала «Гавайи 5.0», где сыграл одну их ведущих ролей. Ким получил признание критиков и в очередной раз доказал свой талант не только как актёр, но еще и как режиссёр сериала.

За свою карьеру Дэниэл сыграл огромное количество интересных, многогранных и разрушающих стереотипы персонажей. Он продолжает активно работать в киноиндустрии как актёр и продюсер.

Интересные факты о Дэниэле Дэ Киме
  • Для роли в сериале «Остаться в живых» Дэниэлу требовалось говорить на корейском языке, на котором он не говорил с детства. Актёр учил его заново.
  • Ким коллекционирует наручные часы. Некоторые из них можно увидеть в его фильмах и сериалах.
  • В 2014 году актёр основал продюсерскую компанию 3AD. Одним из первых проектов компании стал сериал «Хороший доктор».
  • Дэниэл часто принимал участие в озвучивании анимационных сериалов и фильмов, а также документального сериала о природе.
  • У Кима есть собака породы шиба-ину по кличке Кона.
  • Его голосом говорят персонажи видеоигры Saints Row.
Фильмография Дэниэла Дэ Кима
Дальний космос
Дальний космос
фантастика, триллер, драма 2021, Германия / США
5.0
Хеллбой
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.0
Ты - мое сомнение
Ты - мое сомнение
комедия 2019, США
6.0
Мирай из будущего
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.0
Дивергент, глава 2: Инсургент
Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.0
Смертельные игры
Смертельные игры
боевик 2011, США
7.0
Пещера
Пещера
триллер, приключения, ужасы, боевик 2005, США / Германия
5.0
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Тони Коллетт и ее команда астронавтов борются за выживание в трейлере фантастической драмы «Дальний космос» Также в фильме сыграли Анна Кендрик, Дэниэл Дэ Ким и Шамир Андерсон.
Написать
25 марта 2021 10:45
Netflix приобрел права на научно-фантастический фильм «Дальний космос» с Анной Кендрик и Тони Коллетт Премьера состоится в 2021 году.
Написать
2 декабря 2020 11:24
Дэниэл Дэ Ким заменит Эда Скрейна в «Хеллбое» Некоторое время назад Lionsgate с радостью объявили о том, что Бена Даймио в ребуте «Хеллбоя» сыграет Эд Скрейн. Но счастье было недолгим, ведь поклонники франшизы буквально вытолкнули
Написать
14 сентября 2017 16:17
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