Дэниэл Де Ким родился 4 августа 1968 года в Пусане в Южной Корее. Почти сразу после рождения Дэниэла семья переехала в США, в штат Пенсильвания. Актёрская профессия заинтересовала его во время обучения в Хаверфордском колледже. Окончив его в 1990 году, Дэниэл получил дипломы бакалавра в областях политологии и театра. После окончания обучения актёр переехал в Нью-Йорк. Там он начал свою театральную карьеру, выходя на сцену в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Кукольный дом» и многих других. Несмотря на успешный старт, Ким решил продолжить изучение драматурги и поступил в аспирантуру Нью-Йоркского университета, окончив ее со степенью магистра.

С 1993 года актёр счастлив в браке с Мией Хэюнг Ри, у них есть двое сыновей. Ким с семьей живет в Гонолулу.

Мировая слава к актёру пришла в 2004 году после выхода сериала «Остаться в живых». Он играл в нем на протяжении шести лет, став за это время популярным и успешным актёром. В 2010 году он присоединился к перезапуску сериала «Гавайи 5.0», где сыграл одну их ведущих ролей. Ким получил признание критиков и в очередной раз доказал свой талант не только как актёр, но еще и как режиссёр сериала.

За свою карьеру Дэниэл сыграл огромное количество интересных, многогранных и разрушающих стереотипы персонажей. Он продолжает активно работать в киноиндустрии как актёр и продюсер.