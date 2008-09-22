В 3 сезоне 24 серии сериала «Герои» Сайлар страдает от психологических проблем. Хиро и Андо принимают активное участие при сносе постройки 26. Мэтт меняет приоритеты. Натан работает над планом по исправлению ошибок в операции.
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