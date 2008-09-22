В 3 сезоне 6 серии сериала «Герои» Хиро должен выполнить поручение Дафны и Нокса. Питер находится под глубоким впечатлением. Клэр со своей матерью помогают Мередит. Натан возлагает надежды на Суреша и ждет от него ответов.
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