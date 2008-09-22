В 3 сезоне 18 серии сериала «Герои» Мэтт и Питер озадачены спасением Дафны и поисками файлов с планами по захвату людей со способностями. Клэр обретает помощника. Во время путешествия Сайлар начинает вспоминать своих отца и мать.
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