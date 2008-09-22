В 3 сезоне 7 серии сериала «Герои» Натан и Трейси пытаются спасти себя и других от опытов обезумевшего Суреша. Клэр в шоке от неожиданной встречи. Дафне придется убить, чтобы остаться в живых. Хиро ищет способ противостояния.
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