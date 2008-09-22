В 3 сезоне 8 серии сериала «Герои» Хиро хочет расправиться с Анжелой. Сайлара охватывает чувство вины из-за убийств в погоне за способностями. Агент следит за тем, как развивается жизнь Мередит после того, как объявился ее брат.
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