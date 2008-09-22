В 3 сезоне 16 серии сериала «Герои» Люк помогает Сайлару в поисках его отца и надеется получить выгоду. Мэтт с помощью своих пророческих образов отправляет Хиро и Андо в Индию. Президент США подвергает риску планы Натана.
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