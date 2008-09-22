В 3 сезоне 14 серии сериала «Герои» Хиро обучает Андо, как быть настоящим супергероем. Суреш осваивает новую профессию, а Сайлар ищет своих родителей. Дафна и Мэтт пытаются наладить жизнь. Клэр узнает о заговоре Натана.
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