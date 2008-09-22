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Киноафиша Сериалы Герои Сезоны Сезон 3 Серия 14

Герои 3 сезон 14 серия смотреть онлайн

Явная и существующая опасность
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Все серии 3 сезона «Герои»
Второе пришествие
Сезон 3 / Серия 1 22 сентября 2008
Эффект бабочки
Сезон 3 / Серия 2 22 сентября 2008
Один из нас, один из них
Сезон 3 / Серия 3 29 сентября 2008
Я превращаюсь в смерть
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2008
Ангелы и чудовища
Сезон 3 / Серия 5 13 октября 2008
Смерть на свету
Сезон 3 / Серия 6 20 октября 2008
Все там будем
Сезон 3 / Серия 7 27 октября 2008
Злодеи
Сезон 3 / Серия 8 10 ноября 2008
Грядущее
Сезон 3 / Серия 9 17 ноября 2008
Затмение. Часть 1
Сезон 3 / Серия 10 24 ноября 2008
Затмение. Часть 2
Сезон 3 / Серия 11 1 декабря 2008
Отец наш
Сезон 3 / Серия 12 8 декабря 2008
Двойственность
Сезон 3 / Серия 13 15 декабря 2008
Явная и существующая опасность
Сезон 3 / Серия 14 2 февраля 2009
Доверие и кровь
Сезон 3 / Серия 15 9 февраля 2009
Здание 26
Сезон 3 / Серия 16 16 февраля 2009
Холодные войны
Сезон 3 / Серия 17 23 февраля 2009
Раскрытые
Сезон 3 / Серия 18 2 марта 2009
Оттенки серого
Сезон 3 / Серия 19 9 марта 2009
Ледяная стужа
Сезон 3 / Серия 20 23 марта 2009
В убежище
Сезон 3 / Серия 21 30 марта 2009
Повернись и встреться с неизвестным
Сезон 3 / Серия 22 6 апреля 2009
1961
Сезон 3 / Серия 23 13 апреля 2009
Я – Сайлер
Сезон 3 / Серия 24 20 апреля 2009
Невидимая нить
Сезон 3 / Серия 25 27 апреля 2009
О чем cерия

В 3 сезоне 14 серии сериала «Герои» Хиро обучает Андо, как быть настоящим супергероем. Суреш осваивает новую профессию, а Сайлар ищет своих родителей. Дафна и Мэтт пытаются наладить жизнь. Клэр узнает о заговоре Натана.

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