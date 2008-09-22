В 3 сезоне 1 серии сериала «Герои» Питер и Мэтт оказываются в незнакомом месте. Сайлар решает навестить Клэр. Хиро и Андо могут стать причиной раскола планеты. Дафна делает прорыв, который способен изменить или уничтожить мир.
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