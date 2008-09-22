В 3 сезоне 20 серии сериала «Герои» ХРГ возлагает надежды на то, что Трейси поможет им в осуществлении плана. Анжела в силу обстоятельств вынуждена обратиться за помощью к своему другу. Хиро и Андо выполняютмиссию по защите героя.
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