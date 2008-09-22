В 3 сезоне 23 серии сериала «Герои» все герои оказывают поддержку Анжеле, которая пытается разобраться со своим темным прошлым. В это время Мохиндер узнает, что его отец был задействован в операции, организованной правительством.
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