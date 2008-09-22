В 3 сезоне 22 серии сериала «Герои» ХРГ переживает не лучшее время, его брак на грани краха. Хиро и Андо стараются выполнить задание во время путешествия. Анжелу ожидает ужасное потрясение из прошлого.
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