В 3 сезоне 5 серии сериала «Герои» Клэр собирается расправиться со Стивеном. У Хиро и Андо назревает конфликт. Суреш и Майя ищут компромисс. Натан и Трейси показывают отличные результаты совместной работы.
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