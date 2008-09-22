В 3 сезоне 19 серии сериала «Герои» Сайлару наконец удается отыскать отца, но эта встреча оказывается не такой, как он себе представлял. Клэр стоит перед сложным выбором. Операция Натана на гране срыва.
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