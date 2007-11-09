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Киноафиша Сериалы Герои Сезоны
Герои (2006 - 2010), список сезонов Heroes 16+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC
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Список сезонов сериала «Герои»
Герои - Сезон 1 Сезон 1
2006, 23 эпизода
 
Герои - Сезон 2 Сезон 2
2007, 11 эпизодов
 
Герои - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 25 эпизодов
 
Герои - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 19 эпизодов
 
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