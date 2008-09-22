В 3 сезоне 11 серии сериала «Герои» затмение продолжает влиять на способности героев. Питер и Натан объединяются с гаитянами против Самеди, Натан действует решительно. Андо, Сэм и Фрэнк пытаются помочь Хиро вернуть память.
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