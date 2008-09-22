В 3 сезоне 12 серии сериала «Герои» Хиро и Клэр путешествуют во времени на 16 лет назад. Питер и гаитянцы сражаются с Артуром, Суреш много трудится в своей лаборатории над формулой, которая должна все изменить.
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