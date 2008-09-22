В 3 сезоне 9 серии сериала «Герои» Артур приказывает следить за сыном Питером и внучкой Клэр. Натан шокирован известием об отце. Сайлара и Элль находятся в конфронтации. Суреш испытывает свою новую формулу.
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