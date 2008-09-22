В 3 сезоне 25 серии сериала «Герои» Натан хочет помешать встрече Сайлара с президентом. Она может оказаться судьбоносной и изменить расклад сил. Мэтт пытается сделать все возможное для защиты будущего своей семьи.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail