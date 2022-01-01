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Актеры сериала «Герои»

Актеры сериала «Герои» Вся информация о сериале
Али Лартер
Али Лартер Ali Larter
Tracy Strauss Али Лартер
Али Лартер Ali Larter
Niki Sanders / Jessica Sanders Кристен Белл
Кристен Белл Kristen Bell
Elle Майло Вентимилья
Майло Вентимилья Milo Ventimiglia
Peter Petrelli Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер Hayden Panettiere
Claire Bennet Закари Куинто
Закари Куинто Zachary Quinto
Sylar Дания Рамирес
Дания Рамирес Dania Ramirez
Maya Herrera Маси Ока
Маси Ока Masi Oka
Hiro Nakamura Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Santiago Cabrera
Isaac Mendez Грег Гранберг
Грег Гранберг Greg Grunberg
Matt Parkman Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Samuel Sullivan Адриан Пасдар
Адриан Пасдар Adrian Pasdar
Nathan Petrelli Сендхил Рамамурти
Сендхил Рамамурти Sendhil Ramamurthy
Mohinder Suresh Тони Сайпресс
Тони Сайпресс Tawny Cypress
Simone Deveaux Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Takezo Kensei / Adam Monroe Джеймс Кайсон Ли
Джеймс Кайсон Ли James Kyson Lee
Ando Masahashi Дэна Дэвис
Дэна Дэвис Dana Davis
Monica Dawson Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Noah Bennet
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