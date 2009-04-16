В 8-м сезоне сериала «Тайны следствия» Филонова неожиданно назначают руководителем петербургской прокуратуры. Теперь своенравный и принципиальный мужчина становится прямым начальником Марии Швецовой. Однако отношения с новым шефом никак не ладятся ни у нее, ни у других его подчиненных. Маша с трудом справляется одновременно с личными и профессиональными сложностями. В это время майор Винокуров и Женя ждут прибавления в семействе. Но счастье пары омрачается, когда будущий отец вдруг попадает под следствие. Разобраться с этим нелепым обвинением и помочь друзьям придется Швецовой.