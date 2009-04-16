Menu
Tajny sledstviya 2000, season 8

Title Сезон 8
Season premiere 16 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Тайны следствия» Филонова неожиданно назначают руководителем петербургской прокуратуры. Теперь своенравный и принципиальный мужчина становится прямым начальником Марии Швецовой. Однако отношения с новым шефом никак не ладятся ни у нее, ни у других его подчиненных. Маша с трудом справляется одновременно с личными и профессиональными сложностями. В это время майор Винокуров и Женя ждут прибавления в семействе. Но счастье пары омрачается, когда будущий отец вдруг попадает под следствие. Разобраться с этим нелепым обвинением и помочь друзьям придется Швецовой.

Превышение власти. Часть 1
Season 8 Episode 1
16 April 2009
Превышение власти. Часть 2
Season 8 Episode 2
16 April 2009
Семейное дело. Часть 1
Season 8 Episode 3
17 April 2009
Семейное дело. Часть 2
Season 8 Episode 4
17 April 2009
Встать, суд идет. Часть 1
Season 8 Episode 5
20 April 2009
Встать, суд идет. Часть 2
Season 8 Episode 6
20 April 2009
Коллекционеры. Часть 1
Season 8 Episode 7
21 April 2009
Коллекционеры. Часть 2
Season 8 Episode 8
21 April 2009
Группа риска. Часть 1
Season 8 Episode 9
22 April 2009
Группа риска. Часть 2
Season 8 Episode 10
22 April 2009
Явка с повинной. Часть 1
Season 8 Episode 11
23 April 2009
Явка с повинной. Часть 2
Season 8 Episode 12
23 April 2009
