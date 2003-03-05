Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tajny sledstviya 2000, season 2

Tajny sledstviya season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Tajny sledstviya Seasons Season 2

Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 2
Season premiere 5 March 2003
Production year 2003
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тайны следствия» главная героиня привыкает к новой для себя роли молодой матери. Но декретный отпуск быстро надоедает непоседливой следовательнице, и она спешит вернуться к служебным обязанностям. Только есть одна проблема: ее место в прокуратуре уже занято молодой и амбициозной конкуренткой Евгенией. Поэтому начальство решает отправить Машу на повышение. Теперь она государственный обвинитель на судебных процессах. Как только женщина приступает к работе, на ее столе оказывается новое непростое дело. Кто-то убивает жену известного предпринимателя, но вдовец почему-то не стремится найти преступника.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Tajny sledstviya List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Заказчик. Часть 1
Season 2 Episode 1
5 March 2003
Заказчик. Часть 2
Season 2 Episode 2
5 March 2003
Суббота. 15 часов. Часть 1
Season 2 Episode 3
11 March 2003
Суббота. 15 часов. Часть 2
Season 2 Episode 4
11 March 2003
Падение. Часть 1
Season 2 Episode 5
13 March 2003
Падение. Часть 2
Season 2 Episode 6
13 March 2003
Марионетки. Часть 1
Season 2 Episode 7
18 March 2003
Марионетки. Часть 2
Season 2 Episode 8
18 March 2003
Роль жертвы. Часть 1
Season 2 Episode 9
20 March 2003
Роль жертвы. Часть 2
Season 2 Episode 10
20 March 2003
Черный бог. Часть 1
Season 2 Episode 11
25 March 2003
Черный бог. Часть 2
Season 2 Episode 12
25 March 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more