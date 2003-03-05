Во 2-м сезоне сериала «Тайны следствия» главная героиня привыкает к новой для себя роли молодой матери. Но декретный отпуск быстро надоедает непоседливой следовательнице, и она спешит вернуться к служебным обязанностям. Только есть одна проблема: ее место в прокуратуре уже занято молодой и амбициозной конкуренткой Евгенией. Поэтому начальство решает отправить Машу на повышение. Теперь она государственный обвинитель на судебных процессах. Как только женщина приступает к работе, на ее столе оказывается новое непростое дело. Кто-то убивает жену известного предпринимателя, но вдовец почему-то не стремится найти преступника.