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О чем серия
В 23 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» на телевидении появляется новое политическое ток-шоу, которое набирает безумную популярность. Ведущим программы становится Гомер, который выдвигает на пост президента от республиканцев необычного кандидата.
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