Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем серия
В 23 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» шоу Красти вновь закрывается. Чтобы вернуть кумира на экраны, Барт и Лиза обращаются за помощью к агенту Энни. Выясняется, что прежде привлекательная сотрудница уже работала с клоуном, но тот ее бросил.
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