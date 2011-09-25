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Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
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Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
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Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
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Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем серия
В 23 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» на пропускной пункт спрингфилдской АЭС устраивается охранник Уэйн. Гомер желает подружиться с коллегой, но терпит неудачу. Как оказалось, в прошлом новичок работал правительственным агентом.
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