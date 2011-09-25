Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем серия
В 23 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» владелец атомной электростанции нанимает высокотехнологичных роботов, из-за чего сотрудники остаются без средств к существованию. Гомер — единственный, кому удалось сохранить должность.
Related video
Тест: насколько вы внимательны к деталям?
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Этого актера планировали сделать Шуриком: глядя на него, люди чаще плакали
Расцветающая звезда шоу «Ты супер!» сделала заявление о связи с бывшим мужем Винер
Эту актрису в СССР считали бездарной провинциалкой: теперь ее цитаты разбирают на афоризмы
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья
Ясно, почему прячут: последнее фото дочери Заворотнюк от Чернышева многое объясняет
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail