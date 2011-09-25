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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 23 Серия 2

Симпсоны 1989 2 серия 23 сезон

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Все серии 23 сезона «Симпсоны»
Сокол и чёртов человек
Сезон 23 / Серия 1 25 сентября 2011
Дух Рузвельтов унимает Барта
Сезон 23 / Серия 2 2 октября 2011
Дом ужасов 22
Сезон 23 / Серия 3 30 октября 2011
Вы заменимы
Сезон 23 / Серия 4 6 ноября 2011
Жена-гурман
Сезон 23 / Серия 5 13 ноября 2011
Работа над книгой
Сезон 23 / Серия 6 20 ноября 2011
Человек в синих фланелевых брюках
Сезон 23 / Серия 7 27 ноября 2011
Де-ся-ти-про-цент-ное-е решение
Сезон 23 / Серия 8 4 декабря 2011
Пройденные праздники будущего
Сезон 23 / Серия 9 11 декабря 2011
Политические неумехи с Гомером Симпсоном
Сезон 23 / Серия 10 8 января 2012
Чёртова сеть
Сезон 23 / Серия 11 15 января 2012
Мо идёт из грязи в князи
Сезон 23 / Серия 12 29 января 2012
И восходит дочь
Сезон 23 / Серия 13 12 февраля 2012
Наконец ушедшие
Сезон 23 / Серия 14 19 февраля 2012
Выход через «На скорую руку»
Сезон 23 / Серия 15 4 марта 2012
Как я обмочил вашу маму
Сезон 23 / Серия 16 11 марта 2012
Они, робот
Сезон 23 / Серия 17 18 марта 2012
Не обманывай меня, Барт
Сезон 23 / Серия 18 15 апреля 2012
Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 19 29 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 20 6 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 21 13 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 22 20 мая 2012
О чем серия

В 23 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» управляющий начальной школы Чалмерс остается без работы. Причиной для увольнения сотрудника послужили его нестандартные методы обучения Барта во время урока о Теодоре Рузвельте.

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