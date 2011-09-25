Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем серия
В 23 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» управляющий начальной школы Чалмерс остается без работы. Причиной для увольнения сотрудника послужили его нестандартные методы обучения Барта во время урока о Теодоре Рузвельте.
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