Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем серия
В 23 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» на работе у Гомера появляется новая сотрудница. Ради получения более высокой должности она идет на предательство. Барт и Мартин разрабатывают научный проект и делают счастливыми всех стариков Спрингфилда.
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