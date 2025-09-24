Меню
Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Вся информация о сериале
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.
1 комментарий
24 сентября 2025 18:07
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.
Написать
21 сентября 2025 11:21
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 комментария
17 сентября 2025 18:36
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было
11 лет спустя фанаты той кровавой потасовки дождались хороших новостей.
Написать
1 сентября 2025 07:29
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона»
Доверия к проекту становится все меньше,
Написать
10 августа 2025 07:29
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes
В кинопрокате у эпического фэнтези дела обстояли еще хуже.
Написать
14 июля 2025 19:34
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов
Выход сериала, однако, все равно отложили, так что придется подождать.
1 комментарий
14 июля 2025 17:09
Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше
Проект, кажется, просто создают для того, чтобы заполнить эфир.
Написать
1 июля 2025 16:11
Джордж Мартин никогда не допишет «Ветра зимы»: этот факт подтверждает опасения фанатов
Писатель упорно всем доказывал, что работает исключительно над продолжением «Песни льда и пламени» — как выяснилось, это совсем не так.
4 комментария
25 мая 2025 07:29
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона»
Кажется, Джордж Мартин снова всех обманул.
Написать
18 мая 2025 12:19
В новом спин-оффе «Игры престолов» раскроют правду о Ходоре: не просто слуга, а из благородного рода
И речь не про заунывный «Дом дракона», новинку похвалил сам Джордж Мартин.
2 комментария
14 февраля 2025 18:36
Без сражений и драконов, но с Таргариенами: Мартин остался в восторге от новой «Игры престолов»
Рассказываем подробнее о новинке, которую покажут в 2025 году.
Написать
2 февраля 2025 10:52
